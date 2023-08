Bahnunfall Auto wird auf Hinwiler Bahnübergang von Zug angefahren Am Donnerstagvormittag stiess auf der Bahnstrecke zwischen Wetzikon und Bubikon ein Auto mit einem Zug zusammen. Darin sass ein ortsunkundiger Fahrer mit seiner Familie.

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten sich vor der Kollision aus dem Auto retten und blieben unverletzt. Bild: Kantonspolizei Zürich

In Hinwil ist am Donnerstagmorgen ein Auto auf einem Bahnübergang von einer S-Bahn angefahren worden. Verletzt wurde niemand, die vier Insassen konnten sich rechtzeitig retten. Am Auto entstand Totalschaden.

Ein Mann, der sich in der Gegend nicht auskennt, war kurz nach 9.30 Uhr mit einem Mietauto in Richtung Hellberg unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilte. Als das Auto auf dem Bahnübergang gestanden habe, hätten sich die Schranken zu schliessen begonnen.

Obwohl der 51-jährige Lenker sofort rückwärts gefahren sei, habe er nicht verhindern können, dass die Front des Autos von der heranfahrenden S-Bahn erfasst worden sei.

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten sich vor der Kollision aus dem Auto retten und blieben unverletzt. ZüriToday / Olivia Eberhardt

Schaden an der S-Bahn

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten sich vor der Kollision aus dem Auto retten und blieben unverletzt. An der S-Bahn der Linie S15 entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Wegen des Unfalls musste die Bahnstrecke zwischen Bubikon und Wetzikon für fast zwei Stunden gesperrt werden. Die SBB setzten Ersatzbusse ein. (sda)