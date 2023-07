Bahnchaos Zug brannte in Altstetten lichterloh – Bahnverkehr bis auf Weiteres eingeschränkt – ausgebrannte Lokomotive wird untersucht Am frühen Donnerstagabend ist es zu einem Brand an einem Zug im Bahnhof Altstetten gekommen. Es sind Flammen und dunkler Rauch zu sehen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass ein Einsatz läuft. Es verkehren zurzeit keine Züge in Altstetten.

Am frühen Donnerstagabend stand am Bahnhof Altstetten die Lokomotive einer S-Bahn in Flammen. Die Feuerwehr musste ausrücken und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Eine Augenzeugin, die auf einen Zug nach Aarau wartet, berichtet: «Es brennt lichterloh.»

«Wegen eines Fahrzeugbrandes ist der Zugverkehr im Bahnhof Zürich-Altstetten komplett unterbrochen; zurzeit kommt es zu zahlreichen Zugsausfällen auf der Achse Zürich HB Richtung Westen», heisst es von den SBB zur Verkehrslage.

Eine andere Augenzeugin ist mit der S-Bahn am Bahnhof Altstetten vorbeigefahren. Sie sagt gegenüber ZüriToday: «Ich war unterwegs in Richtung Aarau, als ich die Durchsage hörte», berichtet sie. «Ein Zug blockierte die Strecke in Altstetten.»

Eine weitere Zeugin beschreibt die Szene so: «Als wir in Altstetten am Bahnhof ankamen, waren alle auf dem Gleis und haben Videos gemacht. Der hinter Teil des Zuges war komplett schwarz.» Unter dem Zug sah die Frau das Feuer wüten. «Es hat hoch geräuchert.»

Die Bilder vom Löscheinsatz

Die SBB bestätigt den Brand in einer Durchsage. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Züge von und nach Zürich Hauptbahnhof stehen auf Perrons und fahren nicht ab. In der SBB-App wird eine unbestimmte Verspätung angezeigt. Einige Züge wie die S11 von Zürich nach Aarau sind ausgefallen.

In Altstetten verkehren keine Züge

Die SBB bestätigt den Brand in einer Durchsage. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Es verkehren zurzeit keine Züge in Altstetten. Reisende zwischen Zürich und Altstetten werden angewiesen, die Tramlinie 4 oder den Bus 31 nehmen. Um 19 Uhr meldete die SBB, dass die ersten Fernverkehrszüge den Bahnhof Altstetten wieder passieren können.

«Ich habe schon in einer Zug-Durchsage gehört, dass es in Altstetten brennt», erzählt ein anderer Augenzeuge. «Ich dachte mir aber, der Zug stehe bestimmt nicht mehr in Flammen, wenn ich am Bahnhof ankomme. Doch er brannte immer noch.»

Zwei Personen nach Brand medizinisch betreut

Am Bahnhof seien zu dieser Zeit viele Menschen unterwegs gewesen. «Die Polizei hat die Leute zum Sektor D geschickt und den ganzen Bahnhof abgesperrt», schildert der Augenzeuge den Vorfall weiter. Die Situation sei sehr ruhig gewesen, es habe keine grosse Aufregung geherrscht.

«Man riecht das Feuer im ganzen Quartier. Es riecht überall nach verbranntem Gummi», so der Leserreporter weiter. «Ich hoffe, dass niemand in der Lokomotive drin war.»

Die Feuerwehr beim Einsatz:

Der Brand sei mittlerweile gelöscht, heisst es von Schutz & Rettung kurz nach 19 Uhr. Die Feuerwehr leiste zurzeit noch Nachlösch- und Aufräumarbeiten. Verletzt worden sei niemand. «Zwei Personen wurden vor Ort medizinisch untersucht, konnten jedoch wieder entlassen werden.» Die Brandursache sei unklar.

Bahnverkehr bis Betriebsschluss beeinträchtigt

Der Bahnverkehr in Zürich-Altstetten wurde um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, wie die SBB mitteilte. Es müsse weiterhin mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden. Zwei Gleise im Bahnhof Zürich Altstetten blieben für Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

Der Bahnverkehr soll am Donnerstagabend bis Betriebsschluss beeinträchtigt sein, schreibt die SBB nach 20 Uhr auf Twitter. Mehrere S-Bahnen seien betroffen. Zwischen Altstetten und Urdorf verkehren keine Züge. Zwischen Schlieren und Birmensdorf ZH sind Ersatzbusse im Einsatz.

Um 21 Uhr befand sich die S-Bahn mit der ausgebrannten Lok immer noch im Bahnhof Altstetten. Mitarbeiter der Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST inspizierten das Wrack. Der Zugverkehrt hat sich zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht völlig normalisiert. Die S11 vom Zürcher Hauptbahnhof nach Aarau wurde am Bahnhof Hardbrücke gewendet.