Ambri-Fans können mit dem Zug über den Gotthard nach Hause fahren

Eishockey-Fans aus der Deutschschweiz können neu für den Besuch von Heimspielen des Tessiner Clubs HC Ambri-Piotta den Zug nehmen. Die Südostbahn (SOB) bietet ab dieser Saison einen Extrazug nach Zürich an, der jeweils nach den Spielen am Freitag und Samstag ab 22.55 Uhr in Richtung Norden fährt.