Vor Thalwil im Zürichsee ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Badeunfall gekommen: Mehrere Personen gingen von einem Boot aus baden und gerieten in Not. Die Polizei musste mehrere Personen aus dem Wasser retten. Ein Schwimmer fehlt allerdings.

Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot präsent und suchen nach der vermissten Person. Auch zwei Helikopter sind im Einsatz. Die Kantonspolizei bestätigte damit eine entsprechende Meldung von Radio Zürisee.