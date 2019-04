Am Samstag von letzter Woche wurde in Embrach ZH eine 38-Jährige spitalreif geschlagen. Sie wollte eine Gruppe Jugendlicher davon abhalten, einen Lebensmittelautomaten zu beschädigen. Diese liessen in der Folge zwar vom Automaten ab, fingen aber an, die Frau zu beschimpfen und sie mit Fäusten und Füssen zu schlagen. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der mutmassliche Bahnhof-Schläger ist der kleine Bruder von "Bachelor"-Mia. Er hatte die Frau gepackt, sie habe sich gewehrt, dann schleuderte er sie auf die Gleise. Angeblich musste er seine Freundin beschützen. Schwester Mia ist von ihrem Bruder schwer enttäuscht.

Bei der Gruppe Jugendlicher handelt es sich zwei Frauen und drei Männer, im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Ein Mann und eine Frau stammen aus der Schweiz. Eine Frau ist Kosovarin, und zwei Männer stammen aus der Ukraine und aus Italien. Alle wohnen sind im Bezirk Bülach.