Auto landet in Elgg kopfüber auf der Zufahrtsstrasse zur Kläranlage - Zwei Personen im Spital

Am Montagabend ist in Elgg ein Autofahrer mit seiner Beifahrerin verunfallt. Beide Personen mussten in Spitalpflege gebracht werden, die Beifahrerin gar mit einem Rettungshelikopter.