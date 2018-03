Auffällig mehr Unfälle in Schlieren

Im Bezirk Dietikon gab es im Jahr 2017 insgesamt 1230 Verkehrsunfälle. Damit fand auch im Limmattal gegenüber dem Vorjahr (1167) eine Zunahme statt. Auffällig stark fiel diese in Schlieren aus, nämlich von 156 auf 233 Unfälle. Auch in Geroldswil stiegen die Unfallzahlen vergleichsweise markant an, nämlich von 40 im Jahr 2016 auf 58 im Folgejahr. Deutlich rückläufig war das Unfallgeschehen hingegen in Urdorf und Unterengstringen: In Urdorf sank die Zahl der Unfälle innert Jahresfrist von 148 auf 124, in Unterengstringen von 70 auf 59, ferner in Aesch von 17 auf 11.

Erwartungsgemäss verzeichnete die Bezirkshauptstadt Dietikon mit 280 Unfällen auch im vergangenen Jahr den Höchstwert im Limmattal; er lag um zehn Unfälle höher als 2016. Bezirksweit am zweitmeisten Unfälle ereigneten sich einmal mehr im Gubristdorf Weiningen – obwohl hier die Zahl der Unfälle von 260 auf 246 sank.

Die tiefste Unfallquote im Limmattal hat aktuell Oetwil, wo sich letztes Jahr 6 Unfälle ereigneten; macht 0,003 pro Einwohner. Die höchste Quote hat Weiningen mit 0,05 Unfällen pro Einwohner. (mts)