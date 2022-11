Auto Zürich Gesucht ist das Auto der Zukunft An der Auto Zürich zeigt die Branche ihre neuesten Modelle ­– und stellt sich der Frage nach deren Zukunftspotenzial.

Auf drei Etagen der Messe Zürich sind bis und mit 13. November die neuesten Autos zu sehen – und eine Oldtimerausstellung. Mathias Förster

Es ist Zukunftstag, und die Messe Auto Zürich beginnt. Das Reporterteam, bestehend aus Vater, Sohn Lenny und Fotograf, macht sich auf die Suche nach dem Auto der Zukunft. Die Auswahl ist gross: Auf drei Etagen der Messe Zürich präsentieren die Autohändler noch bis 13. November ihre neuesten Modelle, ergänzt durch eine Oldtimerausstellung.

Zielstrebig steuert Lenny einen schnittigen Wagen der Marke DS an, die aus Citroën hervorgegangen ist und zur Fiat-Gruppe gehört. «Eine gute Wahl für das Auto der Zukunft», sagt ein Mitarbeiter am DS-Stand. Es handle sich nämlich um einen Prototyp, der im Handel noch gar nicht erhältlich sei.

Der Sportwagen fährt voll elektrisch, beschleunigt mit Allradantrieb von 0 auf 100 Stundenkilometer in zwei Sekunden und ist mit der Technik aus der Formel E ausgestattet. Also mit besonders leichten Batterien. Aber eben: Es ist erst ein Prototyp. Also weiter.

Sehr schick sieht auch der Gemera der schwedischen Luxusmarke Koenigsegg aus, ein Sportwagen mit Hybridantrieb, der in weniger als zwei Sekunden auf 100 Km/h beschleunigt. Kostenpunkt: 1,7 Millionen Franken.

Schick, aber teuer: Der Koenigsegg Gemera kostet 1,7 Millionen Franken. Mathias Förster

Nur 300 Exemplare dieses Autos sind geplant, wie auf der Infotafel zu lesen ist. Lenny meint: «Ich glaube, das ist nicht das Auto der Zukunft. Zu teuer. Und zu wenige Exemplare werden gebaut.»

«In Zukunft wird es einen Mix geben»

Wir sehen uns nach weniger exklusiven Zukunftsmodellen um. Ein Mitarbeiter am Stand des Autohändlers Emil Frey AG empfiehlt den Mercedes EQA 300 und den EQA 350. Beide mit Elektroantrieb, rund 400 Kilometern Reichweite und von der Grösse her gut als Familienkutsche denkbar. Allerdings auch nicht gerade Schnäppchen: 67'000 respektive 75'000 Franken müsste man dafür hinblättern.

Es gelte, bei den Elektroautos erst mal genug Exemplare zu verkaufen, sodass die Stückzahlen steigen, damit die Preise sinken können – und eine eigene Batterieproduktion aufzubauen, um die Abhängigkeit von China zu verringern, erklärt der Autohändler am Stand. Und fährt fort: «In Zukunft wird es einen Mix geben: Vollelektrische Autos für den Nahverkehr, wasserstoffgetriebene Autos für den Fernverkehr.»

Mit Zukunftsprognosen ist es wie mit Wetterberichten: Sie können sich immer wieder ändern. So meint ein Mitarbeiter am Stand des Touring Clubs Schweiz (TCS): «Das Auto der Zukunft ist wasserstoffgetrieben.» Dies sei umweltschonender als Batterien, die in der Herstellung und Entsorgung «relativ toxisch» seien.

Gamen, während der Autopilot lenkt?

Der Opel Mokka am TCS-Stand hat Elektroantrieb ­– und ist zudem mit Gamekonsolen ausgestattet. «Wenn der Autopilot ganz übernimmt, könnte man beim Fahren gamen», sagt der TCS-Standmitarbeiter. Und fügt an, Autos würden allerdings wohl auch in Zukunft von Menschen gesteuert, nur schon aus Versicherungsgründen.

Lenny (12) testet das Game-Auto am TCS-Stand. Mathias Förster

Am Fiat-Stand heisst es auf die Frage nach dem Auto der Zukunft: «Wir setzen den Fokus auf Elektrifizierung.» Doch neben Wasserstoff dürften auch synthetische Treibstoffe künftig an Bedeutung gewinnen, die aus CO 2 mit Hilfe von Solarenergie gewonnen werden. «Ob das dann die Zukunft sein wird, wird sich zeigen.»

Jedenfalls ist es für einen Autohändler am Mazda-Stand Grund genug, um zu sagen: «Der Verbrennungsmotor ist noch nicht tot.» Zumal auch der Entscheid der Europäischen Union, ab 2035 nur noch Personenwagen ohne Treibhausgas-Ausstoss zuzulassen, noch nicht definitiv sei.