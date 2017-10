Ein Autofahrer hat sich am Freitagvormittag bei einem Unfall in Winterthur verletzt: Er war in den Anhänger eines Traktors geprallt, der rückwärts aus einem Feldweg auf die Reutlingerstrasse fuhr.

Das Auto des 61-Jährigen wurde dabei unter dem Anhänger eingeklemmt, und die Feuerwehr musste den Lenker aus seinem Fahrzeug befreien, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gefahren.