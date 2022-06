Oetwil/Geroldswil Nach den WCs kommen die Fenster: Schulpflege plant im Schulhaus Huebwies Sanierung für knapp zwei Millionen Franken

Mit dem Ersatz der Fenster und Storen will die Primarschule Oetwil-Geroldswil Energie sparen. Die Stimmberechtigten befinden am 25. September an der Urne darüber.