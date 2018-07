Zahlreiche Anwohner meldeten sich bei den Behörden, wie das Schweizer Radio und Fernsehen berichtet. Doch was war die Ursache für den starken Gestank?

Letzten Freitag klärte die Stadt ihre Bewohner auf: Es handle sich vermutlich um Gerüche aus Dünge-Produkten. Diese Vermutung hat sich nun bewahrheitet, wie der Dübendorfer Stadtschreiber Martin Kunz dem SRF erklärt. «Ein Landwirt hat im Bereich des Schützenhauses Werlen ein spezielles Düngemittel eingesetzt, das eigentlich in die Erde eingearbeitet werden müsste.» Dies hat der Landwirt nicht gemacht. Aufgrund des warmen und trockenen Wetters letzte Woche begann das Produkt dann zu stinken.

Das Problem sei mittlerweile aber gelöst, sagt Kunz dem SRF weiter. Der Landwirt hat in der Zwischenzeit das Düngemittel korrekt in die Erde eingebracht. Die Stadt Dübendorf will nun alle Landwirte über das korrekte Düngen informieren.