Kombinat Ein neues Festival rockt drei Bühnen an der Langstrasse Kaum sind die Coronamassnahmen aufgehoben, startet im Zürcher Langstrassenquartier ein neues Rockfestival: Am Kombinat Festival sind am Samstag zehn Bands auf drei Bühnen zu erleben. Maurus Candrian und Andrej Ruesch sind die Macher hinter den Kulissen.

Maurus Candrian und Andrej Ruesch wollen mit dem Kombinat Festival Bands aus dem Untergrund fördern. Severin Bigler

Mit Psych-Surfrock der lokalen Band Room Service beginnt am Samstag um 16 Uhr im Club Variété Zürichs neustes Musikfestival. Eine Stunde später und ein paar Häuser weiter folgen dann Shah Blah im Gonzo Club sowie French Fries in der Gotthard Bar an der Langstrasse. Und so geht es bis 23 Uhr weiter. Zehn Rockbands aus der Schweiz spielen auf den drei Bühnen im Langstrassenquartier und sind für einen Eintrittspreis von 40 (mit Legi oder unter 18-Jährige) bis 50 Franken (Abendkasse im Variété) zu erleben. Es sind nicht die grossen Namen und die grossen Bühnen, die das Kombinat Festival ausmachen. Im Gegenteil:

«Wir wollen gute Bands aus dem Untergrund fördern»,

sagt Maurus Candrian. Zusammen mit Andrej Ruesch hat er das neue Festival auf die Beine gestellt.

Die beiden spielen zusammen in zwei Bands namens Ape Rites und Zuckerbecker. Sie haben auch schon früher Konzerte organisiert, etwa in den Zürcher Clubs Gonzo, Variété und Helsinki. Im vergangenen Herbst lancierten sie den Verein Kombinat, der nun das gleichnamige Festival veranstaltet.

«Es war ein schwieriger Herbst», sagt Ruesch. Die Coronafallzahlen erreichten im Winter neue Höchstwerte, restriktive Massnahmen für Veranstaltungen waren noch in Kraft. Doch Ruesch und Candrian nahmen aufgrund der Pandemieentwicklung an, dass ein Festival im April machbar und verantwortbar sein würde.

Nachfrage scheint vorhanden zu sein

Sie kontaktierten die Clubs Variété und Gonzo, dann auch die Gotthard Bar, die sich alle in Laufdistanz an oder nahe der Langstrasse befinden. Und stiessen auf positives Feedback. Auch beim Publikum scheint die Nachfrage vorhanden zu sein: Der Vorverkauf sei gut angelaufen, sagt Candrian. Er rechne mit rund 300 Besucherinnen und Besuchern. Damit wären die drei Lokale gut gefüllt.

Das Festival veranstalten die Kombinat-Gründer ehrenamtlich. Ruesch verdient sein Geld als Angestellter bei einem Zürcher Literaturverlag, Candrian bei der Universitätsverwaltung. Die Mittdreissiger hoffen, mit dem Kombinat Festival auf eine schwarze Null zu kommen, um auch in Zukunft eher unkommerzielle Bands auf die Bühnen bringen zu können.

Lauter Festival baut aus

Das Konzept eines Festivals in mehreren Konzertlokalen ist für Zürich nicht ganz neu. So verhalf das Obenuse Fest in den letzten Jahren vor Corona zahlreichen Punkbands zu Auftritten in Lokalen wie dem Sansibar, der Hafenkneipe, dem Eldorado, der Zukunft, dem Gonzo und Gotthard. Ob Obenuse eine Zukunft hat, ist ungewiss. Die Website ist verwaist, eine Anfrage blieb unbeantwortet.

Anders das Lauter Festival nahe beim Hauptbahnhof: Es findet am 6. und

7. Mai wieder statt und hat nach der Coronaflaute noch mehr Platz, wie es auf der Lauter-Website heisst. Neben dem El Lokal und dem Stall 6 wird auch die Theaterhalle der Gessnerallee bespielt. Angesagt sind 25 Bands und DJs sowie ein ukrainischer Chor.

Doch zurück zum Kombinat Festival. Ruesch und Candrian wollen es nicht als Nachahmung von Obenuse oder Lauter verstanden wissen. Vor allem gehe es ihnen darum, dass man sich in der Musikszene gegenseitig hilft, ohne dass kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen.

Mit ihren eigenen Bands treten sie nicht am Kombinat Festival auf. «Es geht nicht darum, uns zu präsentieren», sagt Candrian. Aber dass Kombinat für gute Bands aus dem Untergrund stehe, das solle man schon merken.