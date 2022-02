Ausgang Kinobetreiber Frank Braun: «Mit dem Ende der Pandemie fängt die Stunde der Wahrheit an» Mit Hilfsgeldern, Schutzkonzepten und Sparmassnahmen haben die meisten Zürcher Kinos die Coronakrise bis jetzt überlebt. Wie geht es nun weiter?

Kinomacher Frank Braun: «Im Januar lief es besser als erwartet.» Sandra Ardizzone

Draussen ist Hudelwetter, eigentlich ideales Kinowetter. Doch die Kinos leiden immer noch unter dem Publikumsschwund, den die Coronapandemie mit sich brachte. «Wie in der gesamten Veranstaltungsbranche läuft es auch bei den Kinos nicht so gut», sagt Thomas Berner, Präsident des Zürcher Kinoverbands. Und fügt an: «Ohne die staatlichen Hilfsmassnahmen ginge es nicht.»

Ausfallentschädigungen und Kurzarbeitsgelder sowie eigene Sparmassnahmen halfen, dass sich die meisten Kinos über Wasser halten konnten, bestätigt Frank Braun. Er ist Geschäftsleitungsmitglied der Neugass Kino AG. Sie betreibt in Zürich die Kinos Riffraff und Houdini sowie in Luzern das Bourbaki und gestaltet ausserdem das Programm des Zürcher Kinos Kosmos. «Im Januar lief es sogar besser als erwartet», sagt Braun. Einzelne Neustarts hätten überraschend viel Publikum angelockt.

Für die ganze Branche habe die nun zweijährige Pandemiezeit allerdings Umsatzeinbussen von über 60 Prozent mit sich gebracht. In Zürich stellten die Kinos Frosch und Stüssihof dauerhaft den Betrieb ein; Letzteres kann noch für private Veranstaltungen gemietet werden.

Das Ausgangsverhalten hat sich verändert

Nun mehren sich die Anzeichen, dass die Pandemie allmählich enden dürfte. Doch Braun meint, dass die Folgen von Covid-19 für die Kinos und die Veranstaltungsbranche insgesamt noch länger existenzbedrohend sein könnten: «Es gibt berechtigte Befürchtungen, dass die Auswirkungen der Pandemie erst nach der Pandemie wirklich sichtbar werden.» Corona habe die Ausgangsgewohnheiten verändert. «Man überlegt sich jetzt zweimal, ob man Veranstaltungsangebote nutzt.» Es sei fraglich, wie lange es dauere, bis das Publikum wieder zu den vorpandemischen Gewohnheiten zurückkehre.

Ebenso fraglich sei derzeit, wie lange die Politik den Veranstaltern in dieser Übergangszeit finanziell unter die Arme greife. Daher betont Braun: «Mit dem Ende der Pandemie fängt für die Kinos und andere Veranstalter die Stunde der Wahrheit erst an.»

Einer der nächsten pandemiepolitischen Schritte dürfte die Aufhebung der Zertifikatspflicht sein, wie der Bundesrat am Mittwoch ankündigte. Seit letztem Herbst gilt die 2G-Regel, wonach nur noch Geimpfte und Genesene in die Kinos dürfen. Dies führte laut Braun nicht zu dem Umsatzeinbruch, den manche befürchteten.

Im Gegenteil: Seit Herbst seien die Publikumszahlen tendenziell wieder angestiegen. Zum einen lag dies wohl daran, dass Blockbuster wie «No Time To Die», «Spider-Man» oder «House Of Gucci» in die Kinos kamen. Zum anderen förderte die Zertifikatspflicht das Vertrauen, im Ausgang einigermassen vor Corona geschützt zu sein. Sie werde mehrheitlich gut akzeptiert, bringe aber auch mehr Personalaufwand mit sich, sagt eine Sprecherin der Kinokette Blue-Cinema, zu der in Zürich die Kinos Abaton, Capitol, Corso und Metropol gehören.

Soll die Zertifikatspflicht nun fallen? Die Blue-Sprecherin möchte sich dazu nicht äussern. Braun sagt mit einem trockenen Lachen:

«Grundsätzlich begrüsse ich alles, was mit dem Ende der Pandemie zusammenhängt.»

Dann, wieder ernst, fügt er an: Sollte die seit dem Vorherrschen der Coronavariante Omikron feststellbare Entwicklung anhalten, wonach zwar die Ansteckungszahlen stiegen, die Hospitalisierungsrate jedoch sank – dann würde der Kinomacher eine Abschaffung der Zertifikatspflicht in absehbarer Zeit befürworten. Braun erinnert daran, dass es während der Pandemie auch Phasen mit anderen Schutzkonzepten als der Zertifikats- und Maskenpflicht gab – offenbar ohne gravierende Folgen. «Uns sind jedenfalls keine Fälle bekannt, wonach es in den Kinos zu Ansteckungen kam.»

Gemäss Zahlen des kantonalen Contact-Tracings geschahen mit Abstand die meisten Ansteckungen im eigenen Haushalt sowie bei Freunden und Familie.