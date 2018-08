Drogensüchtige, Lärm und Abfall: Die Liegenschaft an der Dammstrasse 1 in Zürich war eines der Gammelhäuser, die 2015 für Schlagzeilen sorgten. Daraufhin vereinbarte der Quartierverein, dass eine neue Nutzung angestrebt wird.

In der Zwischenzeit hat der Eigentümer jene Liegenschaften an der Neufrankengasse im Langstrassenquartier an die Stadt verkauft. Doch das Haus an der Dammstrasse 1, nahe des Bahnhofs Wipkingen befindet sich immer noch in seinem Besitz. Pächter des Hauses ist eine GmbH, deren Geschäftsführer ist der vormalige Verwalter der Gammelhäuser.

Aus dem Gammelhaus soll nun ein Easyhotel werden, also eine günstige Unterkunft der englischen Kette Easygroup, zu der auch die Billigfluggesellschaft Easyjet gehört, wie der Blick schreibt. Vor elf Jahren eröffnete an der Zwinglistrasse das erste. Mit 74 Franken pro Nacht, für zwei Personen im Doppelbett, ist die Unterkunft für Zürich sehr günstig.

Verfahren läuft immer noch

Beni Weder, Präsident des Quartiervereins Wipkingen, freut sich über die Neunutzung des Hauses. Die aktuellen Mieter der Wohnungen sollen mit Hilfe des Sozialamts und des Vermieters neue Wohnungen finden. Und der Liegenschafts-Eigentümer mache viel gegen die Probleme: «Er ist mittlerweile gut im Quartier verankert und entspricht nicht dem Bild, das im Zuge der Gammelhaus-Artikel von ihm entstanden ist», sagt Weder der Zeitung weiter.

Gegen den Eigentümer läuft nach wie vor ein Verfahren wegen Mietzinswucher. «Eine Prognose über den Abschluss ist nicht möglich», sagt Corinne Bouvard, Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.