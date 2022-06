Wer das Kontrollschild mit der Nummer «ZH 888» an sein Auto schrauben will, muss tief in die Tasche greifen und sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen. Bei der Auktion, die am Mittwochabend zu Ende ging, sind insgesamt 340 Gebote abgegeben worden. Der Zuschlag erfolgte bei rekordhohen 194’000 Franken.