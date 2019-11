Auch Noser kann im Ständerat weitermachen

Der bürgerliche Schulterschluss hat funktioniert, die Grüne Welle im Kanton Zürich ist gestoppt: Ruedi Noser (FDP) hat im zweiten Wahlgang seinen Ständeratssitz gegen Marionna Schlatter (Grüne) verteidigt. Er wird damit weiterhin zusammen mit Daniel Jositsch (SP) den Kanton Zürich im Ständerat vertreten. Jositsch schaffte die Wiederwahl bereits im ersten Wahlgang.

Im zweiten Wahlgang kam Noser nun auf 185276 Stimmen, Schlatter lediglich auf 116594. Der Freisinnige konnte damit gegenüber dem ersten Wahlgang doppelt soviel zulegen wie die Grüne: Bei Noser betrug der Zuwachs über 40000 Stimmen, bei Schlatter gut 20000. Noser sahnte auf dem Land und in der Agglomeration ab. Schlatter hingegen erreichte in den Grossstädten Zürich und Winterthur absolute Mehrheiten.

Der FDP-Ständerat konnte offenbar insbesondere bei der SVP-Wählerschaft zusätzliche Stimmen holen. Die SVP hatte ihren Kandidaten Roger Köppel zurückgezogen und Noser zur Wahl empfohlen. Schlatters Zuwachspotenzial war hingegen deutlich kleiner: Sogar aus der SP, die die Grüne zur Wahl empfahl, sprachen sich Exponenten wie Regierungsrat Mario Fehr für Noser aus. Und die Grünliberalen hatten nach dem Rückzug ihrer Kandidatin Tiana Moser Stimmfreigabe beschlossen.

Schlatter zeigte sich über die teilweise fehlende Unterstützung aus der SP und der GLP enttäuscht. Dennoch sprach sie von einem guten Resultat: «120000 Leute haben meinen Namen aufgeschrieben, obwohl ich noch nicht einmal Nationalrätin war.» Das ist mehr als Nationalrat Bastien Girod vor vier Jahren als Ständeratskandidat der Grünen erreicht hat. Noser führte seinen klaren Sieg auf seinen Leistungsausweis als bisheriger Ständerat zurück. Zudem zeige das Wahlresultat, dass die Bevölkerung eine breit abgestützte, lösungsorientierte Politik wolle.

«Die Grünen sind an ihre Grenzen gestossen»

Auch FDP-Kantonalparteipräsident Hans-Jakob Boesch wirkte zufrieden, als er im kantonalen Wahlzentrum Nosers Wiederwahl kommentiert. Das Ergebnis zeige, dass die Bevölkerung genau den Kurs wolle, den Noser verkörpere: «Er ist ein Liberaler, der sich auch für den Umweltschutz einsetzt.»

Im Hinblick auf die Bundesratswahlen rät Boesch zur Zurückhaltung, was den Anspruch der Grünen auf einen Bundesratssitz betrifft: «Die Grünen sind nun in einer Majorzwahl an ihre Grenzen gestossen. Sie konnten die Mehrheit der Bevölkerung nicht hinter sich scharen.»

«Die Bürgerlichen konnten sich wiedervereinigen»

Esther Guyer, Kantonsrats-Fraktionschefin der Grünen, sah die Niederlage der Grünen Ständeratskandidatin und Präsidentin der Kantonalpartei mit einem weinenden und einem lachenden Auge. «Es ist immer schwierig, gegen einen Bisherigen anzutreten», so Guyer. Aber Schlatter habe immerhin bis weit in die Mitte Stimmen geholt, insbesondere bei den Frauen. Entscheidend für Nosers Sieg sei vor allem ein Faktor gewesen: «Die Bürgerlichen konnten sich wiedervereinigen, nachdem Köppel aus dem Rennen ausgestiegen war.»

Auf die Grünen Bundesratsambitionen angesprochen, sagte Guyer: «Unser Anspruch auf einen Bundesratssitz ist ausgewiesen.» Zudem verwies sie darauf, dass die Grünen ihre Anzahl Ständeratssitze bereits im Oktober von eins auf vier vermehrt hatten.

SVP erwartet bürgerliche Politik von Noser

Die SVP des Kanton Zürich nimmt «mit Genugtuung» zur Kenntnis, dass Noser als Ständerat wiedergewählt wurde, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Verzicht auf eine eigene Kandidatur und der Unterstützung von Ruedi Noser im zweiten Wahlgang habe die SVP eine doppelte linke Vertretung für den Stand Zürich verhindert. Es sei jetzt zu hoffen, dass Noser eine klare bürgerliche Politik verfolgen werde.