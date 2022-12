Asylwesen Mario Fehr fordert Armeeeinsätze zur Flüchtlingsbetreuung Der Zürcher Sicherheitsdirektor plant weitere Flüchtlingsunterkünfte. Und fordert vom Bund mehr Unterstützung. Die Gemeinden kämen an ihre Grenzen, heisst es seitens des Gemeindepräsidienverbands.

Die Empfangsstelle für Ukraine-Flüchtlinge in der alten Kaserne in Zürich soll Ende Jahr geschlossen werden. Keystone

Eine Welle der Solidarität ging durch die Schweiz, als nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Frühling massenweise ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz strömten. «Anfangs konnten wir 80 bis 85 Prozent von ihnen privat unterbringen», sagte Jörg Kündig (FDP), Präsident des Zürcher Gemeindepräsidienverbands (GPV), am Donnerstag vor den Medien.

Noch immer steigt die Zahl der Flüchtenden. Doch aktuell sind laut Kündig nur noch rund 30 Prozent von ihnen privat untergebracht. Die Bereitschaft, solche Unterkünfte anzubieten, lasse immer mehr nach: «Die Familien haben wieder ein Bedürfnis nach Privatsphäre. Zudem ist die Perspektive der Kurzfristigkeit verloren gegangen», erklärte Kündig.

«Uns geht der Raum aus»

Umso mehr sei nun die öffentliche Hand gefragt. Doch: «Uns geht der Raum aus», so der GPV-Präsident und Gemeindepräsident von Gossau. Es gelte, Alternativen zu suchen. Dies könnten vorübergehend auch Turnhallen, Containersiedlungen oder Zivilschutzanlagen sein, obschon dies nicht ideal wäre.

Rund die Hälfte der Zürcher Gemeinden nimmt bereits mehr Geflüchtete auf, als sie gemäss der geltenden Regel müssten, wie der kantonale Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) anfügte. Die aktuell geltende Regel besagt, dass eine Gemeinde pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner neun geflüchtete Personen aufnehmen muss. Der Kanton Zürich wiederum ist zur Aufnahme von 17,9 Prozent der Flüchtlinge in der Schweiz verpflichtet.

Der Kanton hat sein Angebot bereits aufgestockt: Zu den zehn Flüchtlingsunterkünften, die er seit längerem führt, sind laut Fehr sechs hinzugekommen. Weitere temporäre Unterkünfte seien in Planung; ab Mitte Dezember dürften sie den Betrieb aufnehmen. Wo sie liegen sollen, gab der Sicherheitsdirektor nicht bekannt, da noch nicht alle Fragen geklärt seien.

Fehr appelliert an den Bund

Fehr forderte den Bund auf, sein Engagement zu verstärken. Und kritisierte, dass dieser den Kantonen seit einiger Zeit noch während laufender Verfahren Geflüchtete zuteile. Immerhin habe der Bund am Mittwoch nun angekündigt, vorzeitige Zuweisungen an die Kantone per Mitte Dezember zu stoppen. Und dem Staatssekretariat für Migration 140 Zivildienstleistende zur Flüchtlingsbetreuung zugewiesen.

Regierungsrat Mario Fehr. Keystone

Doch dies sei nicht genug: «Wir fordern auch, dass die Armee eingesetzt wird», sagte Fehr. Das Minimum wäre gemäss dem Zürcher Sicherheitsdirektor ein Aufruf an Diensttuende, sich für Einsätze zu melden. Mit ihren Sanitäts- und Rettungssoldaten sowie Logistikern habe die Armee viele Leute, deren Kenntnisse nun zur Bewältigung der Flüchtlingssituation nützlich sein könnten.

Zudem kritisierte Fehr, dass der Bund die Globalpauschale für geflüchtete Personen mit dem Schutzstatus S per 1. Januar 2023 senken wolle. Diese beträgt derzeit 40 Franken pro Person und Tag, zuzüglich monatlich 300 Franken für die Krankenversicherung; künftig sollten es gemäss Absichten des Bundes nur noch rund 35 Franken pro Person und Tag sein.

Nebst Unterkünften ist zunehmend Integration nötig

Die Kürzung wäre ein falsches Signal und führte zu zusätzlichen finanziellen Belastungen der Städte und Gemeinden, sagte Fehr. Zumal diese aufgrund der Verlängerung des für Ukraine-Flüchtlinge aktivierten Schutzstatus S nicht nur Unterbringungen organisieren, sondern auch immer mehr Integrationsarbeit leisten müssten, wie Kündig betonte. Auch dabei könnten Zivildienstleistende vermehrt helfen.

Im Jahr 2022 verzeichnet der Kanton Zürich laut Fehr bis zum Jahresende voraussichtlich etwa gleich viele neue Asylsuchende wie ein Jahr zuvor die gesamte Schweiz, nämlich rund 15'000. Der überwiegende Teil davon, nämlich aktuell 12'617 Personen, habe den Status S.

Empfangsstelle für Ukraine-Flüchtlinge schliesst Ende Jahr

Um den Zustrom an Ukraine-Flüchtlingen möglichst unkompliziert und effizient zu bewältigen, hatte der Kanton Zürich im März in der alten Kaserne nahe beim Hauptbahnhof Zürich ein Empfangszentrum eingerichtet. Dieses soll nun Ende Jahr geschlossen werden, wie Andrea Lübberstedt, Chefin des Kantonalen Sozialamts, bekannt gab. Begründung: Die Arbeit könne nun von den regulären Amtsstellen übernommen werden.

Seit der Eröffnung am 8. März suchten über 20'500 Menschen die Empfangsstelle in der alten Kaserne auf; aktuell sind es gemäss Lübberstedt täglich zwischen 15 und 50 Personen.

Die Rückkehrberatungsstelle des kantonalen Sozialamts habe im gleichen Zeitraum 360 Beratungen durchgeführt. Mindestens 438 Ukraine-Flüchtlinge seien inzwischen wieder aus dem Kanton Zürich ausgereist.