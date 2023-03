Asylwesen Mängel im Jugend-Asylheim Lilienberg werden extern untersucht Die Mängel und Probleme im Zentrum für unbegleitete Minderjährige (MNA) in Affoltern am Albis werden nun auch noch von einer externen Stelle untersucht. Der Zürcher Stadtrat hat einen entsprechenden Auftrag erteilt.

Die Zustände im Jugend-Asylheim Lilienberg sind alarmierend. (Symbolbild) Gaetan Bally / Keystone

Die Zustände im MNA-Zentrum Lilienberg hatte im vergangenen Herbst bereits das kantonale Sozialamt unter die Lupe genommen und diverse Mängel benannt: Die soziale und pädagogische Situation sei besorgniserregend. Nach Vorliegen des Berichts wurde die Belegung von 90 auf 60 Jugendliche reduziert und das Fachpersonal aufgestockt.

Der Gemeinderat verlangte eine externe Untersuchung. Diese soll die Frage klären, wie es zur mangelhaften Ausführung des Auftrags durch die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) kam, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Die AOZ ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die sich im Besitz der Stadt Zürich befindet.

So sollen allfällige organisatorische, strukturelle und systemische Fehler und Mängel aufgezeigt werden, und es sollen Empfehlungen abgegeben werden, wie diese in Zukunft vermieden werden können. Zudem soll die Untersuchung klären, welche Personen und Stellen auf welche Weise involviert waren, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit der externen Untersuchung wurde der Zürcher Universitätsprofessor und Rechtsanwalt Felix Uhlmann betraut. (sda)