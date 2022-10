Jugend-Asylheim Lilienberg soll weniger Jugendliche aufnehmen

Der Kanton reagiert auf die Missstände im Zentrum für unbegleitete Minderjährige (MNA) in Affoltern am Albis. Im Zentrum Lilienberg sollen in Zukunft weniger Jugendliche untergebracht werden. Die Belegung wird von 90 auf maximal 60 Jugendliche reduziert und die Asylorganisation Zürich (AOZ) muss das Fachpersonal aufstocken.