Asylwesen Zürcher Gemeinden müssen bald mehr Flüchtlinge aufnehmen Der Kanton Zürich erhöht die Asylquote für seine Gemeinden. Dabei fällt es ihnen schon jetzt schwer, genügend Unterkünfte anzubieten. Nun sollen Zivilschutzanlagen und Containersiedlungen Abhilfe schaffen.

Jörg Kündig, Präsident des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich, zeigte sich nicht gerade begeistert von den Plänen des Zürcher Regierungsrats Mario Fehr (rechts). Bild: Keystone

Ab 1. Juni müssen die Gemeinden im Kanton Zürich pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 13 statt 9 Asylsuchende unterbringen. Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) begründete diese Neuerung am Montag vor den Medien mit der angespannten Lage im Asylbereich. Zwar sei bei der Zuwanderung aus der Ukraine zuletzt ein leichter Rückgang zu verzeichnen gewesen; dafür habe aber die Immigration aus anderen Ländern übers Mittelmeer und den Balkan zugenommen.

Schon heute liege der durchschnittliche Anteil Asylsuchender an der Bevölkerung in den Zürcher Gemeinden bei 1,15 Prozent. Mit der Erhöhung der Asylquote von 0,9 auf 1,3 Prozent seien insgesamt rund 3000 zusätzliche Plätze möglich.

Aussergewöhnlich viele Asylgesuche im Januar

«Wir haben lange gehofft, dass wir eine Erhöhung der Quote vermeiden könnten», sagte Fehr auf die Frage, warum er diese nun wenige Wochen nach den Kantonalzürcher Wahlen ankündige. Normalerweise kämen im Dezember und Januar weniger Flüchtlinge via Mittelmeer und Balkan. Doch dieses Jahr habe die Schweiz im Januar bereits die ausserordentlich hohe Zahl von 2534 neuen Asylgesuchen sowie 2181 Gesuche für den Schutzstatus S für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten.

Fürs gesamte Jahr 2023 rechne das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit schweizweit etwa 27’000 neuen Asylgesuchen. Bei den Ukraine-Flüchtlingen dürfte sich die Zahl der neu Ankommenden mit jener der Rückkehrer in ihre Heimat hingegen ab Frühling etwa ausgleichen, so die von Fehr verkündete Prognose.

Letztes Jahr gab es in der Schweiz 24’500 neue Asylgesuche sowie 75’000 Gesuche für den Schutzstatus S. Von letzteren Gesuchstellenden sind laut Fehr noch 63’000 im Land.

Zivilschutzanlagen und Containersiedlungen im Visier

Bleibt die Frage, wie die Gemeinden mehr Asylsuchende unterbringen können. Für Fehr wie auch für Jörg Kündig, Präsident des Verbands der Zürcher Gemeindepräsidien (GPV), ist klar: Fälle wie in Windisch AG, wo Mieterinnen und Mietern gekündigt wurde, um Wohnraum für Asylsuchende zu beschaffen, dürfe es nicht geben.

Stattdessen sollen die Gemeinden laut Fehr zum einen auf Kollektivunterkünfte, insbesondere auch Zivilschutzanlagen zurückgreifen. Zum anderen gemeindeübergreifend zusammenarbeiten und vorhandene Infrastrukturen nutzen.

Zudem setzt Fehr darauf, dass Gemeinden auch in nicht dafür vorgesehenen Zonen Containerunterkünfte bewilligen. Die kantonale Baudirektion habe auf Anfrage signalisiert, dies zu tolerieren.

«Wir haben uns lange gewehrt»

GPV-Präsident Kündig, der auch Gemeindepräsident von Gossau und FDP-Kantonsrat ist, zeigte sich nicht gerade begeistert von der Erhöhung der Asylquote für die Gemeinden: «Wir haben uns lange gewehrt gegen diesen Schritte des Kantons» sagte er. Und fügte an: «Die Gemeinden suchen händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten. Wenn keine Wohnungen verfügbar sind, müssen Container oder Zivilschutzanlagen genutzt werden.» Auch das Umnutzen von Gewerberäumen oder Industriehallen sei ins Auge zu fassen.

Wichtig sei zudem, dass der Kanton seine rund 2000 eigenen Unterbringungsplätze nicht per 1. Juni abbaue und die Schutzsuchenden den Gemeinden zuweise.

Fehr versicherte, dies werde nicht geschehen – im Gegenteil: Der Kanton plane, seien Asylkapazitäten weiter zu erhöhen, etwa, indem er in der ehemaligen Polizeikaserne in Zürich 50 weitere Plätze schaffen wolle und im Frühling einen Ersatzneubau des Durchgangszentrums in Adliswil eröffne.

Die ehemalige Polizeikaserne in Zürich dient als Asylunterkunft und soll laut Mario Fehr bald ihre Kapazität erhöhen. Bild: Matthias Scharrer

Bund leiste keinen adäquaten Beitrag

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Kanton Zürich seine Kapazitäten für Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verdoppelt. Eine Reduktion des Zürcher Anteils von 17,9 Prozent an allen Asylsuchenden in der Schweiz sei derzeit kein Thema, sagte Fehr: «Wir schieben unsere Verantwortung nicht ab.» Aktuell seien im Kanton Zürich 17,2 Prozent der in der Schweiz Asylsuchenden untergebracht.

Fehr und Kündig forderten aber den Bund auf, auch seine Kapazitäten besser auszulasten. Der Bund verfüge aktuell über mehr als 4000 nicht belegte eigene Plätze. Gleichzeitig übersteige seit Anfang Jahr die Zahl der Austritte aus den Bundesasylzentren jene der Eintritte. Damit leiste der Bund keinen adäquaten Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Asylwesen, heisst es im Communiqué, das die von Fehr geführte Zürcher Sicherheitsdirektion am Montag veröffentlichte.

Die SVP des Kantons Zürich forderte in einer Medienmitteilung: «Der Bund muss seine Grenzen wieder aktiv schützen.»