Arbeitsunfall: Frau von Kartoffelernter-Rad überrollt

Bei Erntearbeiten hat sich am Samstagnachmittag eine 63-jährige Frau in Thalheim schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde vom Hinterrad eines Kartoffelernters überrollt, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Ein 64-jähriger Landwirt habe den Traktor mit angehängtem Kartoffelernter über das Feld gelenkt, heisst es in der Mitteilung. Während eines Wendemanövers habe seine Frau beabsichtigt, vom Anhänger abzusteigen. Dabei sei die 63-jährige Frau unter das linke Hinterrad des Anhängers geraten und überrollt worden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.