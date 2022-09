Arbeitsunfall Bitumen-Behälter auf Zürcher Baustelle geborsten – zwei Bauarbeiter müssen mit Verbrennungen ins Spital Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Zürich haben sich am Dienstag zwei Arbeiter verletzt. Sie waren mit Belagsarbeiten beschäftigt und zogen sich zum Teil schwere Verbrennungen zu.

Bei Belagsarbeiten in der Stadt Zürich ist es am Dienstag zu einem Arbeitsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Themenbild: Keystone

Gemäss ersten Abklärungen war gegen 7.30 Uhr ein mit Bitumen gefüllter Behälter geborsten, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Die Kleider des 45-jährigen Schweizers und des 39-jährigen Kosovaren seien in Brand geraten. Sie erlitten Verbrennungen an Armen und Beinen.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden beide Männer ins Spital gebracht. Die Stadtpolizei führt die Ermittlungen zur Unfallursache an der Hönggerstrasse durch. (sda)