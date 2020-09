Arbeitslosenquote 3,2 Prozent: Kaum Veränderung in den Branchen

Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich hat im August den vierten Monat in Folge 3,2 Prozent betragen. Das entspricht 27‘763 Personen.

Insgesamt waren im August 298 Personen mehr bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (Rav) gemeldet als im Vormonat, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (Awa) am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag damit um 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Speziell bei den Jungen erhöhe sich wegen den Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern im August jeweils die Arbeitslosenzahl, schrieb das Awa. Bei den 15- bis 19-Jährigen waren es dieses Jahr plus 135 Personen, bei den 20- bis 24-Jährigen plus 231 Personen.

Es ist mit einem saisonalen Beschäftigungsabbau zu rechnen

Insgesamt habe es in den verschiedenen Branchen aber kaum Veränderungen gegeben. Am stärksten sei die Zunahme unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 139 Personen) und der Verkehrs- und Transportbranchen (plus 49 Personen) gewesen.

Hingegen sei unter anderem die Zahl der Arbeitslosen im Bauwesen um 49 Personen und in der Informations- und Kommunikationsbranche um 20 Personen zurückgegangen. Die meisten Zürcher Branchen rechneten jedoch mit einem Beschäftigungsabbau in den nächsten Monaten, hiess es in der Mitteilung.

Auch saisonal bedingt sei mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen, da Baubranchen und Gastgewerbe im Winter weniger Personal benötigten, schriebt das Awa. Die Corona-Krise werde den Arbeitsmarkt noch verstärkt belasten.