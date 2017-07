Die APG als Vertragspartnerin der Stadt Zürich ist verpflichtet, bei heiklen Motiven im Vorfeld eine städtische Beurteilung einzuholen. «Im Falle der Indigo-Plakatwerbung hat die APG das Motiv zur Beurteilung bei der Stadt Zürich eingereicht», sagt Bally. Entsprechend der Vertragsbedingungen mit der APG für die Plakatierung auf öffentlichem Grund sei man zum Schluss gekommen, dass diese Werbung nicht in der Stadt Zürich aufgehängt werden dürfe. «Bei der besagten Werbung ist nicht nachvollziehbar, warum ein Fitness-Studio mit so viel nackter Haut werben muss. Teile des Körpers der Frau auf dem Plakat werden als reiner Blickfang verwendet», so Bally weiter.

Gemäss dem städtischen Sprecher kam es aber auf Seiten der APG zu einem Fehler, sodass die Plakate bis Donnerstag dennoch in der Stadt zu sehen waren. Das Fitnessstudio hat in der Zwischenzeit eine neues Plakat lanciert. Diesmal mit einer angezogenen Linda Gwerder.