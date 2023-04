So erlebten Partygänger gewalttätige Krawalle im Zürcher Langstrassenquartier

Am Samstagabend kam es an der Zürcher Langstrasse zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen der Stadtpolizei Zürich und grösstenteils vermummten Demonstrierenden. Dabei wurden Polizisten mit Eisenstangen und Molotowcocktails attackiert. Mittendrin: Partygänger, die eigentlich hätten feiern gehen wollen. Was sie zur gewalttätigen Demo sagen – im Video.