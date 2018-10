«Der Bestatter» wird bald beerdigt, doch seine Kleidung lebt weiter. Am Samstag wurden die Kostüme der SRF-Erfolgsserie im Kostümfundus in Zürich Altstetten verkauft. Falls man sich eine edle Versteigerung vorgestellt hatte, wurde man enttäuscht. Denn die Atmosphäre im Industriegebäude, das bald abgerissen wird und in dem sich auch das Polizeibüro des Filmstudios befindet, erinnerte eher an die eines Flohmarkts.

Es ging familiär zu und her. Die Preise waren tief, keinerlei Allüren zu erkennen. Auch wenn hier im Kostümfundus die Kleider von Mike Müller und Co angepriesen wurden. Doch die Organisatoren wussten: Die Kleider sind Secondhand und können deshalb nicht teuer verkauft werden, nur weil sie Teil der Erfolgsserie waren.

Der grosse Ansturm fand um 12 Uhr statt, als der Kostümverkauf seine Tore öffnete. Rund 30 Personen warteten darauf, ein Kleidungsstück ihrer Lieblingsserienfigur zu ergattern. Ein Mann war sogar schon seit 10 Uhr dort — er hatte die Uhrzeit falsch im Kopf. Dennoch blieb er zwei Stunden da, ehe der Verkauf startete.

Prall gefüllte Taschen

Im Verlauf des Tages waren dann zwar weniger Leute zugegen, aber nichtsdestotrotz herrschte reges Treiben: Vier Frauen hätten den Laden am liebsten leer gekauft. Anna Schmid, die Schwester der Organisatorin und Kostümbildnerin Ursina Schmid, nahm gleich ihre Freundinnen mit. Diese schlugen zu und gingen mit prall gefüllten Taschen nach Hause. Aber nicht nur die Besucher probierten fleissig Kleider an — auch die Mitwirkenden der Produktion. Sie berieten sich gegenseitig, bis sie Kleider auf den «Kaufen»-Stapel legten. Man merkte, wie eng die Dreharbeiten diese Leute miteinander verbunden hatten. Auch der Regisseur Chris Niemeyer stattete dem Flohmi der etwas anderen Art mit seiner Familie einen Besuch ab.

Es gab natürlich auch noch einige Käufer, die nicht mit der Schwester der Kostümbildnerin befreundet oder Teil des Produktionsstabs waren. Zum Beispiel Guido Arnold, der extra mit seiner Frau aus Zug angereist war. Die Freude über die zur Verfügung stehende Kleidung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er den Raum betrat. Sofort steuerte er auf die Kleiderstange zu, wo die Anzüge von Hauptfigur Luc Conrad aufgehängt waren.