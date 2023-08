Analyse Ein energiegeladener Wahlkampf bahnt sich im Kanton Zürich an Auftakt zum Wahljahr 2023: Das Stimmvolk im Kanton Zürich wählt am 12. Februar Parlament und Regierung neu. Dass dabei Energie- und Klimapolitik zentral sein dürften, zeichnet sich ab.

Einen Vorgeschmack gab es am Montag im Kantonsrat. Wieder einmal füllte eine Energiedebatte eine gesamte Ratssitzung, wie schon oft in den vergangenen Wochen und Monaten. Auffällig: Die FDP positionierte sich als Gralshüterin der reinen Marktwirtschaftslehre ­– und war dabei ziemlich einsam.

Als es um den von der Kantonsratsmehrheit geforderten Umbau des Energiekonzerns Axpo ging ­– konkret: um mehr staatlichen Einfluss auf dessen Geschäfte – wehrte sich vor allem der Sprecher der Freisinnigen dagegen: «Politiker sind nicht die besseren Unternehmer», sagte FDP-Kantonsrat Beat Habegger. Und: «Stromprotektionismus schadet der Wettbewerbsfähigkeit des Landes.»

In diesem Punkt hatte die FDP immerhin noch die GLP auf ihrer Seite. Allein war sie dann, als es darum ging, Betreiber von Datencentern zur Nutzung von deren Abwärme zu verpflichten. FDP-Redner Alex Gantner wertete dies als Frontalangriff auf Datencenter-Betreiber wie Banken und Versicherungen. GLP-Fraktionschef Michael Zeugin konterte: «Wir wollen diese Branchen voranbringen.»

Sorge um Strom und Klimawandel

Die Debatte zeigte, wo die derzeit wohl wichtigsten Konfliktlinien in der hiesigen Politik verlaufen: Erstens bei der Sorge um die Energieversorgung der Zukunft. Die wegen des Ukraine-Kriegs und des Ausfalls französischer Atomkraftwerke drohende Strommangellage hat die Akzente verstärkt. Auf der einen Seite sind die Verfechter eines liberalisierten Strommarkts, in dem Strom möglichst frei an der Börse gehandelt wird. Ihnen steht nun eine Axpo-Allianz von SP, SVP, Mitte, EVP, AL, teils auch Grünen gegenüber: Sie setzen Prioritäten bei der Versorgung des Heimmarkts mit Strom. Und wollen gleichzeitig erneuerbare einheimische Energie stärker fördern.

Allerdings herrscht innerhalb dieser Allianz nicht nur Einigkeit: So macht sich die SVP auch für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke stark, während die Mitte-links-Parteien auf erneuerbare Energie setzen.

Womit wir bei der zweiten grossen Konfliktlinie wären: jener zwischen den primär ökologisch gesinnten Kräften und den Vertretern einer traditionell-bürgerlichen Wirtschaftspolitik.

Eine kleine Revolution

Zur Erinnerung: Die Kantonalzürcher Wahlen vor vier Jahren bewirkten im Rathaus an der Limmat eine kleine parlamentarische Revolution. Nach den Erfolgen der GLP und der Grünen hatte plötzlich die Klimaallianz das Sagen, bestehend aus SP, Grünen, GLP, AL, EVP und bisweilen noch verstärkt durch die Mitte. Die traditionelle Vorherrschaft des Bürgerblocks aus SVP, FDP und CVP (heute: Mitte) war damit beendet, zumindest in Umweltfragen. Gleichzeitig errang bei den Regierungsratswahlen der Grüne Martin Neukom einen Sitz zu Lasten der FDP.

Ob die Klimaallianz ihre Vorherrschaft bei den Wahlen in gut drei Monaten halten oder gar ausbauen kann, ist die grosse Frage. Feststeht: Klimapolitik, die ja meistens auch Energiepolitik ist, bleibt eines der drängendsten Themen der Gegenwart. Und: Vom Verbot neuer Öl- und Gasheizungen bis hin zur Kreislaufwirtschaft reüssierte die Klimaallianz auch in kantonalen Volksabstimmungen.

Wackelkandidatin Silvia Steiner

Es gibt freilich auch noch andere Themen. Etwa die sinkende Kaufkraft und den Mangel an günstigen Wohnungen in urbanen Gebieten, beides Kernthemen der SP.

Oder den Lehrpersonenmangel. Bei dessen Bekämpfung wirkte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) zaudernd, liess eine Strategie vermissen, um dann in einer Hauruck-Übung Lehrkräfte ohne entsprechende Ausbildung zuzulassen. Ähnlich zögerlich agierte sie punkto Coronamassnahmen an den Schulen. Statt etwa den Einbau von Lüftungen in Schulzimmern zu forcieren, liess sie wertvolle Zeit verstreichen, verwies auf die Gemeindeautonomie und setzte aufs Lüften mit offenen Fenstern. Was nun in einer Energiekrise auch nicht gerade zukunftsweisend scheint.

Steiners Wiederwahl ist denn auch am ehesten fraglich. Sie tritt, wie alle anderen amtierenden Zürcher Regierungsratsmitglieder, wieder an. Doch die Konkurrenz ist gross: Die FDP will mit Avenir-Suisse-Chef Peter Grünenfelder ihren verlorenen zweiten Regierungssitz zurückholen. Die SP kämpft mit Nationalrätin Priska Seiler Graf darum, nach dem Parteiaustritt von Sicherheitsdirektor Mario Fehr wieder zwei eigene Regierungssitze zu erlangen. Auch die GLP klopft mit dem ehemaligen Kantonsratspräsidenten Benno Scherrer ernsthaft an die Tür zum Regierungsratszimmer im Zürcher Rathaus. Wer rein kann, klärt sich am 12. Februar.