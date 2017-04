Zwischen 6000 und 30 000 Kinder in der Schweiz wachsen mit gleichgeschlechtlichen Eltern – also in Regenbogenfamilien – auf. Dies zeigen Schätzungen der Lesbenorganisation Schweiz, des Dachverbandes von Schwulen Pink Cross sowie des Dachverbandes Regenbogenfamilien. Die von den Verbänden gemachte Hochrechnung beruht auf Zahlen aus dem Ausland. Diese Familienform und ihre Rolle in den Unterhaltungsmedien ist Thema eines Podiums im Rahmen des Jubiläumsanlasses des schwullesbischen Filmfestivals Pink Apple in Zürich, das heute beginnt.

Zum ersten Mal werden am Festival zudem animierte Kinderfilme gezeigt – sie sind frei von heteronormativen Stereotypen. Was also in den Animationsfilmen für Kinder ab sechs Jahren nicht vorkommt, sind heterosexuelle Eltern- oder Bezugspaare. Doris Senn, Co-Leiterin des a 20. Pink Apple Festivals, erklärt, warum man auf das stereotype Elternbild – bestehend aus einer Frau und einem Mann – gezielt verzichtet: «Zum einen entsprechen heterosexuelle Eltern nicht der Realität von Kindern, die in Regenbogenfamilien leben. Zum anderen wird dieses Muster zur Genüge in der Werbung und anderen Medien gedankenlos wiederholt.»

Die Filmauswahl haben die Organisatoren des Festivals zusammen mit den Köpfen des internationalen Animationsfilmfestivals Fantoche getroffen. Bei den ausgewählten Filmen stehen laut Senn Kinder und ihre Fantasiewelt im Mittelpunkt. Zu sehen gäbe es kleine Abenteuergeschichten, Geschichten über Freundschaft, über das Kleinsein und Grosswerden. «Es geht um Selbstbestimmung oder, um ein englisches Trendwort zu nennen, um das ‹self-empowerment› von Knaben und Mädchen», so Senn.

In den Medien untervertreten

Parallel zu den Filmvorführungen am Samstag unterhalten sich Regenbogeneltern, Psychologen, Filmproduzenten und Verbandsvertreter auf einem Podium über das Thema «Regenbogenfamilien im Mainstream?». Sie wollen der zentralen Frage nachgehen, welche Familienbilder in den Unterhaltungsmedien transportiert werden und wie sich das gesellschaftliche Bild der Regenbogenfamilien entwickelt hat.