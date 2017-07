Auf dem Vierwaldstättersee oder Brienzer-/Thunersee fahren ebenfalls Dampfschiffe: Tauschen die Betriebe technische Erfahrungen aus?

Nein, zumindest nicht im Detail. Jedes Schiff ist ein Unikat und somit nicht vergleichbar. Nicht einmal unsere beiden Dampfschiffe sind identisch gebaut.

Der Revisions- und Reparaturaufwand der Dampfschiffe seit 2010 beläuft sich auf mehrere Millionen Franken: Kann sich das die ZSG leisten?

Wir können uns diesen Luxus leisten – mit der Konsequenz eines schlechten Kostendeckungsgrads (2016: 37 Prozent; Anm. d. Red.). Andere Unternehmen können den höheren Betriebsaufwand in ihren Ticketpreisen einberechnen, wir im ZVV nicht. Ein Dampfschiff-Kilometer mit Betriebsstoffen, Personal inklusive Unterhalt kostet rund dreimal so viel wie ein Motorschiff mit gleicher Passagierkapazität.

Darf man den Dampfschiffen den Dienst im normalen Kursfahrplan noch zumuten?

Das ist eine Glaubensfrage. Man kann in der Gestaltung des Fahrplans durchaus Rücksicht nehmen auf die Dampfschiffe. Ihr Einsatz auf dem Zürichsee ist sicher anstrengender als auf anderen Schweizer Seen, weil wir es hier mit kurzen Stationsabständen zu tun haben. Das ergibt eine raschere Abfolge von An- und Ablegemanövern. Diese belasten die Technik.

Sollte man die Dampfschiffe schonen?

Am liebsten würden wir täglich beide Raddampfer in Betrieb setzen. Die Einteilung ist aus heutiger Sicht aber vor allem eine finanzielle Frage. Wenn ich mit einem Motorschiff die gleiche Kapazität anbieten kann wie ein Schiff mit dreifachen Kosten, dann ist das natürlich ein Entscheidungskriterium. Darum setzen wir in der Hauptsaison täglich ein Dampfschiff ein, an -speziellen Tagen sind beide unterwegs.

Welche Rolle beim Betrieb der Schiffe spielt der Verein «Aktion pro Raddampfer», der im ZSG-Vorstand Einsatz hat?

Der Verein hat für grosse Revisionen und Umbauten wie 2004 bei der «Stadt Zürich» und 2006 bei der «Stadt Rapperswil» schon wesentliche Summen gespendet. Das ist an Erwartungshaltungen gebunden. Der Verein ist Interessenvertreter für die Dampffreunde und will, dass die Schiffe möglichst oft fahren.

Wie wichtig sind die Raddampfer für die ZSG?

Betrieblich sind sie Teil des Schiffsparks, zum anderen sind sie emotionaler Bestandteil jeder Flotte. Zu einer richtigen Schifffahrtsgesellschaft gehören für mich Dampfschiffe. Man darf sich fast «von» schreiben, wenn man so ein Relikt in seiner Flotte hat.

Sind die Raddampfer also auch wichtige Werbeträger der ZSG?

Ja, weil es faszinierend ist zu sehen, wie eine Dampfmaschine funktioniert, wie sie sich bewegt, dampft und zischt. Das erinnert viele an die Kindheit und ihre Schulreisen. Die Raddampfer sind Träger von Erinnerungen und Emotionen. Somit sind sie auch Werbeträger für die ZSG.

Zurück zu den Reparaturkosten: Der Ersatz der Schaufelräder für die «Stadt Rapperswil» kostete 2014 rund 200 000 Franken. Kaum ein Jahr später ging eines bei der Grundberührung vor Hurden erneut kaputt. Wie finanziert die ZSG solche Beträge?

Unsere Schiffe sind versichert. Ungeplante Reparaturkosten aufgrund von Havarien oder Unfällen sind grundsätzlich über diese Versicherung gedeckt. Planmässige Arbeiten an den Schiffen werden in Absprache mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) budgetiert und finanziert. Ich glaube, es müssten Riesenprobleme vorliegen, um eines oder beide Dampfschiffe stilllegen zu müssen.