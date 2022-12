Zürich Zürcher Polizei beendet Hausbesetzung auf dem Juch-Areal Am Mittwochvormittag besetzten mehrere Personen das Juch-Areal in Zürich. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gelände, auf dem die Stadt Zürich einen Recyclinghof plant, besetzt wurde.

Die ehemaligen Gastarbeiter-Baracken neben dem Eishockeystadion sind erneut besetzt worden. Im Bild das Juch-Areal bei der letzten Besetzung im Mai 2020. Ennio Leanza / Keystone

Die Stadtpolizei Zürich hat am Mittwochvormittag eine Hausbesetzung in Altstetten beendet. 22 Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer hatten das Juch-Areal, gleich neben dem neuen Eishockey-Stadion, in Beschlag genommen.

Kurz vor halb elf Uhr erhielt die Stadtpolizei die Meldung, dass mehrere Personen das Juch-Areal in Altstetten besetzen würden, wie die Polizei gegen Abend mitteilte. Als die Polizei eintraf, waren rund zwei Dutzend Besetzerinnen und Besetzer auf dem Gelände, am Eingangstor hing ein Banner mit der Aufschrift «Besetzt».

Weil der private Mieter Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs einreichte und einen gültigen Mietvertrag hatte, schritt die Polizei schliesslich ein. Sie kontrollierte die 22 Besetzerinnen und Besetzer und wies jene mit festem Wohnsitz vom Areal weg.

Neun Personen ohne festen Wohnsitz wurden für weitere Abklärungen auf die Wache gebracht. Was mit ihnen passiert, wird die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Nicht zum ersten Mal besetzt

Auf dem Juch-Areal will die Stadt Zürich bald einen neuen Recyclinghof bauen. Derzeit ist das Gelände aber vermietet und wird für verschiedene Arbeiten genutzt.

Während des Baus des benachbarten Eishockeystadions diente es als Bauplatz. Bis September 2019 dienten die ehemaligen Gastarbeiterunterkünfte für die Unterbringung von Asylsuchenden. Im Frühling 2020 wurde das Areal schon einmal besetzt, damals zogen die Besetzer bei Ablauf der ihnen gesetzten Frist freiwillig ab. (sda)