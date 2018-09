«Als Jorin geboren wurde, erschrak die Hebamme», sagt Jorins Mutter Kathrin Brand. Seine Kopfhaut ist schwarz. Auch seine rechte Gesichtshälfte, sein Hals und sein ganzer Rücken sind von einem riesigen, stark behaarten Muttermal bedeckt, ein sogenannter kongenitaler melano-zytärer Nävus. Jorin lümmelt auf einem Hocker herum, während seine Mutter am Tisch auf der Terrasse erzählt. Der Dreijährige in kurzen Hosen und T-Shirt weiss, dass es im Gespräch am Tisch um ihn geht. An den Armen und den Beinen hat er weitere, kleinere Flecken. 40 bis 50 Prozent seines Körpers sind von Muttermalen bedeckt.

«Besonders ist bei Jorin, dass er nicht nur auf der Haut Merkmale hat, sondern auch Pigmente im Gehirn», sagt Clemens Schiestl. Er ist Leiter des Zentrums für brandverletzte Kinder, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie am Universitäts-Kinderspital Zürich. Diese Kondition ist sehr selten. Im Gegensatz zu den äusserlichen Muttermalen können die Pigmente im Gehirn bei einem Drittel der Betroffenen lebensgefährlich sein. Sie können etwa Krämpfe auslösen.

Ist es lebensgefährlich?

Die Familie Brand wusste lange nicht, ob Jorin zu dieser Gruppe gehört. «Nach der Geburt versammelten sich 30 Ärzte im Gebärsaal», sagt Kathrin Brand. Niemand wusste zuerst, was ihr Sohn hatte. Auch nach der Diagnose fühlte die Familie sich allein gelassen und ratlos – doch das Umfeld gab der Familie Halt.

Das erste Lebensjahr von Jorin war schwierig. Immer hatten die Eltern sicherheitshalber krampflösende Mittel dabei. Weit weg von zu Hause wagten sie sich kaum. Hinzu kam, dass ihnen auf Spaziergängen mit dem Baby nicht nur wohlwollend in den Kinderwagen geblickt wurde. «Manche schauten erschrocken nochmals rein oder gingen uns gezielt aus dem Weg.» Noch heute ist es für die Familie Alltag, dass auf Jorin gezeigt wird, dass er angestarrt und bemitleidet wird, dass Eltern ihre Kinder wegreissen, die Jorins Muttermal anfassen wollen. Um ein Zeichen zu setzen gegen diese Stigmatisierung, ist Jorin einer der elf Protagonisten der Ausstellung «Schaut uns ruhig an» des Kinderspitals.