Altwegg sah es als «patriotische Tat», auf den Missstand aufmerksam zu machen, als Pflicht, «im Namen des Evangeliums Protest einzulegen, wo wir seine Grundsätze verletzt sehen». Das Unterlassen des Geläuts sei nicht als Provokation zu verstehen, schrieb Altwegg. Es gehe vielmehr darum, den Gemeindemitgliedern zu sagen, «wie wichtig es in diesen Zeiten ist, dass jeder Einzelne sich besinne, dass er nicht einfach gedankenlos im alten Trott mitmache, sondern zu erkennen suche, wo hindurch nach dem Willen Gottes der Weg für unser Geschlecht führt, und ihn dann auch gehe.»

Saufgelage in der Kirche

Ganz stumm blieben die Glocken dann doch nicht an jenem 1. August im Jahr 1917. Rund 40 bürgerliche Wipkinger nötigten den zweiten Pfarrer, den Schlüssel herauszugeben. Die Türen zum Kirchturm brachen sie kurzerhand auf. Und so schafften sie es, die Glocken doch noch während einer halben Stunde läuten zu lassen.

Die Quittung folgte prompt. Die Zürcher Tageszeitung «Volksrecht» berichtete über die «Kirchenschändung durch gläubige Christen», die nicht nur grossen Sachschaden anrichteten, sondern den Sturm auf den Glockturm offenbar mit Bier aus der nahen Wirtschaft «Zum Ankerhof» begossen und mitten in der Kirche ein Saufgelage veranstalteten.

Und was wurde aus Max Kleiber? 1920 konnte er sein Studium zwar doch noch abschliessen. Als Dienstverweigerer waren seine beruflichen Aussichten jedoch düster. 1929 wanderte er in die USA aus, wo ihm in Davis am College of Agriculture der University of California eine Professur angeboten wurde. Von dort machte sich Kleiber bald international einen Namen als Agrar- und Ernährungswissenschafter.

Seine Forschungen zur Beziehung zwischen Körpergrösse und Stoffwechsel von Säugetieren sind als Kleibers Gesetz noch heute in den gängigen Lehrbüchern der Tierphysiologie zu finden. Kleiber blieb auch in den USA Pazifist. Er setzte sich für den Frieden ein und protestierte unter anderem gegen den Vietnamkrieg. Am 5. Januar 1976 starb er im Alter von 83 Jahren in Davis, Kalifornien.