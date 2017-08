Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Sinkt der Goldkurs um 0,2 Prozent, ist mein gesamter Einsatz bereits aufgebraucht. Verschulden kann ich mich nicht, denn mein Konto funktioniert wie ein Prepaidhandy: Abgebucht wird nur, was ich eingezahlt habe. Bevor das Guthaben unter null sinkt, verkauft die Handelsplattform automatisch meine Positionen. Das kann ein kurzes Gastspiel als Händler werden! Durch den extremen Hebel werden minime tägliche Kursschwankungen zu Bergen und Tälern. Innerhalb eines Tages ist meine Gold-Position 20 Franken ins Minus gerutscht, das Pfund liegt einige Franken im Plus. Mit dem restlichen freien Geld kaufe ich auf Anraten meines Chefs Schwedische Kronen, denn die seien unterbewertet. In jeder Pause starre ich auf mein Handy und gucke, wie sich meine Anlagen entwickeln.

Bilanz nach einer Woche: Aus 50 Franken sind 26.50 Franken geworden. Statt im Handumdrehen mein Geld zu vermehren, habe ich es innert Wochenfrist halbiert. Das Gold brachte mir ein leichtes Plus, das erstarkte Pfund und die schwächelnden Kronen kosteten mich 16 beziehungsweise 11 Franken. Hätte ich mit mehr Börsenwissen besser abgeschnitten? Wohl kaum – das tägliche Auf und Ab ist zu unberechenbar.

Bin ich spielsüchtig?

«Sind Sie spielsüchtig?», hatte mich der Kundenberater zu Beginn gefragt. «Nein», sagte ich damals. Stimmt das? Nach einer Woche ständigem Aufs-Handy-Schauen bin ich nicht mehr ganz sicher, ob ich das so überzeugt verneinen würde. Steigende Kurse machen Spass und Verluste triggern den Ehrgeiz. Das Prepaidsystem verhindert zwar, dass mein Konto ins Minus rutscht, aber nicht, dass ich bei nächster Gelegenheit frisches Geld einzahle. Kavsuk betont, seine Mitarbeiter seien auf Suchtprävention geschult. Gleichzeitig ist das Center so aufgebaut, dass durch die ständig präsenten «High Scores» das Wettbewerbsdenken gefördert wird und ein sozialer Druck entstehen soll. Wenn meine Bekannten gewinnen und ich verliere – könnte ich das kühl wegstecken? Und wenn ich gewinne, könnte ich aufhören?

Bei meinem letzten Besuch im Trade Center funktionieren die Bildschirme. Sie zeigen die Champions der Woche an, jene, die am meisten Gewinn machten. Mein Name ist nicht auf der Liste. Obwohl sie kurz ist. Kundschaft ist auch diesmal, wie bei jedem früheren Besuch, keine zu sehen.