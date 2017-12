Das Problem ist, dass das Schweizer Mietrecht Lücken aufweist und eine schnelle Schliessung des Etablissements nicht erlaubt. Dies nutzte der Untermieter Heiko S. aus – und das nicht zum ersten Mal, wie der "Blick" berichtet. Alleine in Kloten habe der Deutsche in diesem Jahr 17 Wohnungen umfunktioniert. Die Stadtpolizei konnte zwar mit Verzeigungen und Nutzungsverboten einschreiten, doch zieht Heiko S. einfach zum nächsten Ort.

Zudem arbeitet er offenbar nicht alleine. Eine der Wohnungen in Kloten wurde von einer 25-jährigen Frau angemietet. Die Deutsche habe angegeben, selbständig erwerbend zu sein, habe alle Papiere und auf jede Frage eine plausible Antwort gehabt, wie die Vermieter sagen. "Wir haben aber schnell gemerkt, dass in den Wohnungen mehrere Frauen anschaffen."

Lücken im Mietrecht ausgenutzt

Die Prostituierten kennen dabei das Schweizer Mietrecht ganz genau. Als die Miet-Profis die unerwünschten Untermieter loswerden wollten, drohten diese mit der Polizei. "Als ich die Prostituierten rauswerfen wollte, haben die mir stinkfrech das Obligationenrecht vorgelesen", sagte die Vermieterin zum "Blick".

Auch Heiko S. ist sich keiner Schuld bewusst. Er sei kein Zuhälter, sondern nur für die Werbung der "Mädchen-WGs" zuständig. "Die Frauen sind Escorts, sollten zu den Kunden nach Hause gehen." Hausbesuche an den gemieteten Liegenschaften seien nur die Ausnahme. Mit Bordellen will er nichts zu tun haben, wie es im Bericht heisst. "Die Prostitutionsgesetze in der Schweiz sind einfach so kompliziert!"