Albisrieden Wie sich eine der ärmsten Gemeinden des Kantons eine Tramverbindung nach Zürich leisten konnte Das Ortsmuseum Albisrieden zeigt eine Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum der Tramverbindung nach Zürich. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher sogar mit zwei alten Trams fahren.

200’000 Franken kostete die neue Verbindung: Tram 6 an der Endstation in der Püntstrasse im Eröffnungsjahr 1923, in der Bildmitte die Alte Kirche Albisrieden. Bild: zvg/Ortsmuseum Albisrieden

Als 1923 der Anschluss an den ÖV der Stadt Zürich erfolgte, war Albisrieden noch eine eigenständige Gemeinde. Die Eingemeindung erfolgte erst über zehn Jahre später, nämlich im Jahr 1934. Dass es den Albisriederinnen und Albisriedern aber mit einer grösseren Nähe zu Zürich eilte, zeigt nicht zuletzt der Effort, den die Gemeinde für die Finanzierung des ÖV-Anschlusses leistete.

200’000 Franken kostete das 1400 Meter lange Teilstück von der damaligen Stadtgrenze beim Hubertus bis nach Albisrieden. Bund und Kanton beteiligten sich zwar mit rund 80’000 Franken. Die restlichen 120’000 Franken musste Albisrieden allerdings selber berappen – Geld, welches das Dorf nicht hatte.

Kanton rüffelt Gemeinde

«Albisrieden gehörte zu den ärmsten Gemeinden im Kanton», sagt Hans Amstad, Präsident des Vereins Ortsmuseum Albisrieden. Noch bis zum 3. Oktober zeigt das Ortsmuseum eine Sonderausstellung zum Thema. Lediglich 40’000 Franken konnte das Dorf aus seiner Gemeindekasse an die Tramlinie beisteuern. Dieser Betrag sorgte für Kopfschütteln beim Kanton.

In einem Brief an den Albisrieder Gemeinderat aus dem Jahr 1922 schrieb die kantonale Innendirektion: «Solange eine Gemeinde ihren Verpflichtungen dem Staate gegenüber in derart mangelhafter Weise nachkommt wie Albisrieden, sind wir genötigt, die Finanzgebahrung solcher Gemeinden einer scharfen Aufsicht zu unterziehen.» Der Kanton wollte von der Gemeinde konkret wissen, wie sie die Tramlinie zu finanzieren gedenkt.

Das damalige Bauerndorf wusste sich zu helfen. Einerseits durch Spenden aus der Bevölkerung. Andererseits mit einer wohl nicht ganz so freiwilligen Tramsteuer. Die Idee dahinter: Grundeigentümer, Gewerbetreibende und Firmen sollten den Restbetrag bezahlen. Amstad erklärt: «Die Gemeinde sagte ihnen: Wenn ihr mitmacht, habt ihr nachher ein Tram, das euch schneller in die Stadt bringt.»

Und das wurde je länger je nötiger. «Die Industrie in Albisrieden gewann immer mehr an Bedeutung», sagt der Ortschronist. Viele der Angestellten arbeiteten in Albisrieden, wohnten aber ausserhalb. Bis zu den nächstgelegenen Haltestellen der städtischen Strassenbahn und der Limmattal-Strassenbahn jedoch dauerte es zu Fuss gut 20 Minuten. Eine schnelle Verbindung sieht anders aus.

Das Tram 3 (links) und ein Museumszug an der Haltestelle Albisrieden im Jahr 1970. Bild: zvg/Ortsmuseum Albisrieden

Die 80’000 Franken kamen durch Spenden und die Tramsteuer zusammen, das Albisrieder Volk musste nicht mehr lange Fussmärsche auf sich nehmen. Am 29. März 1923 ging die Tramlinie in Betrieb. Gefeiert wurde am 15. Juli mit einem grossen Jugend- und Gemeindefest. Das Tram hatte in den Folgejahren unterschiedliche Nummern. Zuerst verkehrte es unter der Nummer 6, später unter der 11, zeitweise war es die Nummer 14. Seit 1939 trägt das Albisrieder Tram die Nummer 3.

Mit dem ÖV – aber insbesondere mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs – kam der grosse Wachstumsschub. Während Albisrieden 1930 noch knapp 3000 Einwohnerinnen und Einwohner zählte, waren es 1970 bereits rund 20’000. «Die Tramlinie hat dazu geführt, dass Albisrieden stark gewachsen ist», sagt Amstad. Busse ergänzten das ÖV-Angebot und erste Wohnbaugenossenschaften bauten Häuser, was das Wachstum zusätzlich vorantrieb.

«Es krachte fürchterlich»

Für Gesprächsstoff sorgte ein Unglück, das sich 1972 zutrug. Ein führerloses Tram 3 sprang in einer scharfen Kurve aus den Schienen und krachte in das Schulhaus Utogrund. Gemäss einem Augenzeugenbericht hatte der Trampilot sein Fahrzeug für einen Toilettenbesuch verlassen und vergessen, die Handbremse anzuziehen. Ein Autofahrer und fünf Schulkinder wurden leicht verletzt.

1972 krachte ein Tram 3 in das Schulhaus Utogrund (links). Ein Kran musste den Motorwagen aufrichten (rechts). Bilder: zvg/Ortsmuseum Albisrieden

Der Augenzeuge war damals Erstklässer in der Schule Utogrund. In einem Bericht schilderte er, wie sich das Unglück an jenem Tag zugetragen hatte. Die rund 150 Schulkinder waren in der grossen Pause, die von 9.45 bis 10 Uhr dauerte. Das Tram habe nicht wie vorgesehen an der 200 Meter entfernten Haltestelle gehalten, sondern sei in grossem Tempo auf die 90-Grad-Kurve vor der Schule zugerast. Möglich machte dies die abwärtsverlaufende Strecke bis zum Schulhaus.

«Wie durch ein Wunder donnerte die Strassenbahn in eine der beiden Säulen, die das Vordach getragen haben, und nicht durch den Eingang von unserem Schulhaus, der mit zwei Türflügeln aus schwerem Eisen den Einlass auf den Schulhof markierte», schreibt der Augenzeuge. «Es krachte fürchterlich, die Strassenbahn blieb in Sekundenbruchteilen bockstill stehen, keine drei Meter von mir entfernt.» Der einzige Passagier sei völlig unversehrt aus dem hintersten Wagen ausgestiegen.