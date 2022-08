Zürichs Megaparty DJ-Nächte im Luxushotel, Drogen und Verkehr: So steht es um die Street Parade 2022

Nach coronabedingter Pause rollt am Samstag die Street Parade erstmals seit 2019 wieder an. Hunderttausende Techno-Fans, Partyfreudige und Schaulustige dürften sich am Zürcher Seebecken tummeln. Hier ein paar wissenswerte Fakten dazu.