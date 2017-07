Noch stärker zugelegt haben im selben Zeitraum die tatsächlich gebuchten Unterkünfte in Zürich – sei dies in Appartements oder auch 1-Zimmer-Studio. Sie haben sich vervierfacht. Während vor zwei Jahren von den angebotenen Unterkünften tatsächlich knapp 3000 Nächte monatlich gebucht wurden, verzeichnete Airbnb im Juni 2017 in Zürich bereits 12 377 Übernachtungen. Airdna bezeichnet die Form des Aufenthalts in Appartements oder 1-Zimmer-Studios als «mit einer Hotelübernachtung vergleichbar».

Dafür bezahlen die Besucher momentan in Zürich im Schnitt knapp 125 Franken pro Übernachtung. Airdna geht noch einen Schritt weiter und multipliziert die angebotenen Übernachtungsmöglichkeiten mit der Anzahl der verfügbaren Schlafplätze pro Wohneinheit. So konnten im Juni in Zürich über 25 000 Airbnb-Übernachtungen gezählt werden. Zum Vergleich: Im Juli 2015 wurden in Zürich gerade etwas mehr als 6800 Nächte gezählt.

Städte sind bei Touristen beliebt

Nicht nur Airdna hat die Verdreifachung des Angebots in Zürich bemerkt. Auch die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich kommt in ihrer Halbjahresprognose zu einem ähnlichen Ergebnis. Airbnb ist in Zürich laut der KOF-Analyse mit einem Anteil von 16 Prozent vertreten. Und die Analysten erwarten, dass das Angebot weiter steigen wird, wie sie in ihrer Prognose schreiben.

Damit wird klar: Die Zürcher Hotelbranche hat mit den derzeit entstehenden Budgethotels wie Motel One, 25 Hours oder Green City und Airbnb starke neue Konkurrenz erhalten. Florian Hälg von der KOF sagt dazu: «Tatsache ist, dass das Angebot in Zürich gegenwärtig stark ausgebaut wird. Allerdings auch vor dem Hintergrund, dass der Städtetourismus in der Schweiz weiterhin stark zulegt. Weltweit ist der Tourismus eine Wachstumsbranche und wird es auch in absehbarer Zukunft bleiben.» Besonders Städte seien mit dem kulturellen Angebot und den guten Verkehrsanbindungen sehr beliebt – davon profitiere auch Zürich.