Grosser Sachschaden nach Dachstockbrand in Mehrfamilienhaus

Aeugst am Albis

Im Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Aeugst am Albis ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbständig und unverletzt verlassen. 15 Personen können vorerst aber nicht zurückkehren - die Gemeinde sucht für sie nun eine temporäre Unterkunft.