Acht Meter hohe Wellen und Haifische — sie wollen in 40 Tagen über den Atlantik rudern

Es begann in Hongkong, vor zehn Jahren. Florian Ramp, mehrfacher Schweizer Meister im Rudern, arbeitete damals dort für eine Schweizer Grossbank. In einer Bar traf er eine Chinesin. Sie fragte ihn, ob er rudern könne; jemand aus ihrer Crew sei ausgefallen, und sie suche noch Ersatz für ein Ruderrennen am nächsten Tag. Ramp sagte zu. Tags darauf erzählte ihm ein anderer Teilnehmer vom härtesten Ruderrennen der Welt: dem «Talisker Whisky Atlantic Challenge», 4800 Kilometer, von den Kanarischen Inseln in die Karibik.

Diesen Montag bricht Ramp nun zusammen mit Dominic Schaub zu diesem Ruderrennen auf: Sie fliegen nach La Gomera. Am 12. Dezember stechen die zwei mit ihrem 7,3 Meter langen Boot in See. Es erwarten sie rund 40 Tage auf dem Atlantik, bis zu acht Meter hohe Wellen, ab und zu vielleicht Haifische.

«Eigentlich ist es zu krass, aber die Idee liess mich nicht mehr los», sagt Ramp beim Gespräch in einem Café in seiner Heimatstadt Zürich. Als er vor zwei Jahren die Crew traf, die damals als erste Schweizer die Atlantiküberquerung machte, sagte sich der heute 42-Jährige: «Entweder setzt du deinen Traum jetzt um oder nie.» Zunächst stellte er ein vierköpfiges Team zusammen. Als der Entscheid näher rückte, blieb einzig noch Schaub dabei, der auch schon Schweizer Meister im Rudern war. Die beiden kennen sich aus dem Grasshoppers-Ruderclub.