Abstimmung Sieben Fragen: Was Sie über das neue Zürcher Energiegesetz wissen sollten Am 28. November entscheidet das Stimmvolk im Kanton Zürich über das neue Energiegesetz. Es soll den Ersatz von Ölheizungen durch umweltfreundlichere Lösungen vorantreiben. Gegner warnen vor steigenden Mieten und hohen Kosten für Hauseigentümer.

Energiewende: Ein Heizungsinstallateur demontiert einen Ölheizkessel. Keystone

Klimawandel und Energiewende waren die grossen Wahlkampfthemen, als Martin Neukom (Grüne) 2019 mit gerade mal 32 Jahren in die Zürcher Kantonsregierung gewählt wurde. Nun kommt am 28. November sein grosses Reformprojekt zur Abstimmung: das neue Energiegesetz.

Hauptziel der Gesetzesrevision ist der Ersatz von Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer durch umweltfreundlichere, CO 2 -freie Heizungen. Wenn das kantonale Stimmvolk zustimmt, soll in rund 20 Jahren praktisch nur noch mit erneuerbarer Energie geheizt werden. Im Vordergrund stehen dabei Wärmepumpen, Holzheizungen und Fernwärme; auch Biogas wäre zulässig.

Wenn, etwa aufgrund von speziellen Gebäudesituationen, eine CO 2 -neutrale Heizung über ihren gesamten Lebenszyklus gesehen mindestens fünf Prozent teurer käme als eine herkömmliche Heizung, kann auf ihren Einbau verzichtet werden. In finanziellen Härtefällen ist der Einbau einer CO 2 -neutralen Heizung zudem bis drei Jahre nach der nächsten Handänderung aufschiebbar.

Bei einem Ja zur Energiegesetz-Revision gäbe es mehr Subventionen für den ökologischen Umbau von Häusern: Künftig stünden 65 statt 45 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung, finanziert vom Bund und vom Kanton Zürich. Auch Elektroheizungen und -boiler müssten bis 2030 ersetzt werden. Zudem dient die Gesetzesrevision der Förderung von Solaranlagen: Neubauten müssten einen Teil ihrer benötigten Energie künftig selbst erzeugen.

Der Energieverbrauch in Gebäuden ist der wichtigste klimapolitische Hebel, bei dem der Kanton direkt ansetzen kann: 40 Prozent des kantonsweit ausgestossenen CO 2 sind davon betroffen. Rund 120'000 Öl- und Gasheizungen gibt es heute im Kanton Zürich. Wobei mehr als die Hälfte am Ende ihrer Lebensdauer zurzeit noch durch eine neue Öl- und Gasheizung ersetzt wird, wie der Regierungsrat schreibt. Ginge es so weiter, könnte der Kanton Zürich seine Klimaziele nicht erreichen. Dabei seien CO 2 -neutrale Heizungen, namentlich Wärmepumpen, langfristig zumeist günstiger als Öl- und Gasheizungen.

Parlament und Regierungsrat befürworten die Gesetzesvorlage mehrheitlich. Im Zürcher Kantonsrat stimmten die FDP, die Mitte, EVP, GLP, Grüne, SP und AL dafür. Die SVP sagte Nein zum neuen Energiegesetz. Der Hauseigentümerverband ergriff das Referendum. Deshalb kommt es am 28. November zur Abstimmung. Der Mieterinnen- und Mieterverband des Kantons Zürich (MV Zürich) beschloss Stimmfreigabe.

Das ist der Hauptstreitpunkt: Der Hauseigentümerverband warnt vor höheren Mieten, falls die Gesetzesrevision durchkommt. Der Mieterverband hält dagegen: Wegen des Heizungsersatzes sei kein Hauseigentümer gezwungen, umfassende Sanierungen vorzunehmen und Mietverhältnisse zu kündigen, um den Wohnraum danach teurer zu vermieten. Allerdings gebe es bereits jetzt eine starke Zunahme solcher Leerkündigungen aus kommerziellen Interessen. Der MV Zürich fordert daher, dass die öffentliche Hand Förderbeiträge für energetische Massnahmen in Mietliegenschaften nur noch dann auszahlt, wenn keine Kündigungen ausgesprochen werden. Der Regierungsrat verzichtet auf solche Vorgaben, weil dann aus rechtlichen Gründen Bundesbeiträge für Energiesanierungen nicht mehr ausbezahlt werden könnten. Er hält fest, dass durch die höheren Anfangsinvestitionen für eine klimaneutrale Heizung die Mieten zwar leicht steigen könnten; dafür würden aber langfristig die Mietnebenkosten fürs Heizen sinken: «Das gleicht sich unter dem Strich aus.»