Abfall Stadt Zürich geht mit mobilem Recyclinghof in die Quartiere Die Stadt Zürich testet ab Juli in vier Quartieren mobile Recyclinghöfe: Damit sollen insbesondere Personen, die über kein Auto verfügen, einfacher Sperrgut, Metall und ausgediente Elektrogeräte entsorgen können.

Mobile Recyclinghöfe in der Stadt Zürich sollen es Personen ohne Auto erleichtern, grössere Gegenstände wie ausgediente Elektrogeräte, Sperrgut und Metall einfacher entsorgen zu können. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Im zweiten Halbjahr 2022 wird Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) an vier Standorten in Affoltern, Leimbach, Witikon und Aussersihl an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit Sammelfahrzeugen bereit stehen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Bei diesen mobilen Recyclinghöfen können dieselben Abfälle kostenlos entsorgt werden wie dies bei den Entsorgungstrams der Fall ist – von Sperrgut und Metall bis hin zu Tetra Paks und Styropor. Es werden nur Artikel mit einer maximalen Länge von zweieinhalb Metern oder einem Gewicht von höchstens 40 Kilogramm angenommen.

Anlieferung mit Auto ist verboten

Die Anlieferung mit Autos oder Lieferwagen ist verboten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. ERZ stellt für den Transport zum Recyclinghof aber Handwagen zur Verfügung. In Leimbach und in Aussersihl sind auch Lasten-Fahrräder vorhanden.

Bei den mobilen Recyclinghöfen richtet ERZ zudem einen offenen Tauschplatz an. Dort können nicht mehr gebrauchte aber noch intakte Artikel kostenlos an eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer weitergegeben werden.

Diese Tauschmöglichkeit sei bereits bei den Entsorgungstrams getestet worden und habe sich als äusserst beliebt erwiesen. «Sie ist eine einfache Massnahme zur Vermeidung von Abfall.» (sda)