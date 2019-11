Nachdem am Montag von vergangener Woche ein 81-jähriger Velofahrer in Bonstetten stürzte, ist der Mann nun im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Velofahrer war von Bonstetten in Richtung Wettswil unterwegs, als er verunfallte. Die Unfallursache ist unklar.

