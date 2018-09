Die Zürcher Kantonspolizei hat dem 26-jährigen Chilenen auch dank DNA-Spuren rund 67 Einbruchdiebstähle in den Bezirken Diesldorf, Hinwil, Horgen, Meilen, Uster und Zürich nachgewiesen, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf über 100'000 Franken.

Auf Diebestour war der junge Mann zwischen April 2014 und November 2017 - zunächst lange unentdeckt. Auf die Schliche kam ihm die Polizei schliesslich bei einer Kontrolle nach einem Einbruch in Kilchberg. Nach kurzer Flucht wurde er am 4. November festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Chilene ist geständig, wie die Polizei weiter schreibt. Das umfangreiche Ermittlungsverfahren konnte vor Kurzem abgeschlossen werden.