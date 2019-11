58 Personen mehr transportieren — VBZ zeigen ihr erstes Flexity-Tram

In den Tests werden verschiedene Funktionen auf die spezifischen Gegebenheiten in Zürich getestet und angepasst. Dazu gehören beispielsweise Fahrversuche mit leerem Fahrzeug oder mit simulierter Vollbeladung, Funktionstests der Bremsen, Tests der Beleuchtung und Türen und das Durchführen von Fahrten auf dem gesamten Netz. Dies teilten die VBZ am Freitag mit.

Die VBZ haben im Grundauftrag 70 Flexity bei Bombardier bestellt und verfügen über die Option auf weitere 70 Fahrzeuge. Die Lieferung aller Fahrzeuge des Grundauftrags soll per 2024 abgeschlossen sein.