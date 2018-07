Der Vorfall ereignete sich um 21.30 Uhr in der S6 zwischen Zürich HB und dem Bahnhof Oerlikon, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Billettkontrolleure der SBB waren in Begleitung der Securitas dabei Fahrausweise zu kontrollieren. Als der 57-jährige Fahrgast die Kontrollierenden angriff, ging der Sicherheitsangestellte dazwischen und wurde in den Unterarm gebissen.