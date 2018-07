Ein Motorradlenker ist am Mittwochnachmittag in Neerach mit einem Auto kollidiert. Der 44-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital gefahren. Wegen des Unfalls mussten die Dielsdorfer- und die Wehntalerstrasse für rund 3 Stunden gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Der Motorradlenker war auf der Wehntalerstrasse unterwegs und hielt an der Einmündung der Dielsdorferstrasse zunächst an. Beim Anfahren kollidierte er mit dem von Höri her kommenden Personenwagen. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

