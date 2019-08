Die 31-jährige Frau, die beschuldigt wird, eine Rentnerin heftig zu Boden gestossen zu haben, hat am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich auf keine Frage geantwortet. Umso lauter wurde sie am Rande der Verhandlung im Korridor des Gerichtsgebäudes. Das Urteil wird am späten Nachmittag eröffnet.