Am Montagmorgen wurde in einem Geschäftsbetrieb im zürcherischen Samstagern ein Mann tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es sind mehrere Personen verhaftet worden.

Kurz vor 9 Uhr am Montagmorgen ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass man in einem Personalzimmer eines Geschäftsbetriebes einen leblosen Mann aufgefunden habe. Die ausgerückten Beamten konnten nur noch den Tod des 30-jährigen Mannes feststellen.

Kurz danach hat die Kantonspolizei Zürich acht Personen verhaftet, darunter auch den mutmasslichen Täter, einen 30-jährigen Rumänen. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar.

