Der Mann war kurz vor 2 Uhr mit seinem Motorrad auf der Luzernerstrasse in Richtung Wettswil unterwegs, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte dort mit dem Beleuchtungskandelaber.