275'000 Europäer müssen zum Amt: neue Ausländerausweise

Die Zeit der papiernen Ausländerausweise ist bald vorbei. Seit Monatsbeginn stellt das Migrationsamt des Kantons Zürich Ausländern, die hier leben, nur noch Ausländerausweise im Kreditkartenformat aus. Neu betrifft dies auch Ausländerinnen und Ausländer aus EU- und Efta-Ländern – nebst den Bürgern der Europäischen Union also auch jene von Norwegen, Island und Liechtenstein.

Insgesamt leben im Kanton Zürich rund 275000 Menschen aus EU- und Efta-Ländern. Sie alle müssen zum Migrationsamt an der Berninastrasse 45 in Zürich-Oerlikon, um dort den neuen Ausweis zu beantragen und ihre Unterschrift zu leisten, wie Migrationsamtschef Urs Betschard gestern vor den Medien sagte. In Fotokabinen am Schalter werden auch gleich geeignete Fotos geknipst.

Die alten, papiernen Ausländerausweise bleiben allerdings noch bis zum Ablaufdatum in maximal fünf Jahren gültig. Dennoch erwartet Betschard einen Ansturm aufs Migrationsamt. Um diesen zu bewältigen, habe das Amt vorsorglich Aushilfspersonal angestellt. Gemäss Vorgaben des Bundes muss die Umstellung der Ausländerausweis-Produktion aufs Kreditkartenformat schweizweit bis Mitte 2021 erfolgen.

Daten werden während fünf Jahren gespeichert

In Pilotprojekten wurde der neue Ausländerausweis für Bürger von EU- und Efta-Staaten seit letztem November in den Kantonen Thurgau und Schwyz, teils auch in St. Gallen sowie in der Stadt Bern eingeführt.

Dabei zeigte sich laut Betschard, dass vor allem Deutsche viele Fragen wegen des Datenschutzes stellten. «Die Daten werden während fünf Jahren zentral in Bern gespeichert», so Betschard. Dabei handle es sich um die Unterschrift und das Foto. Die Wohnadresse ist auf den neuen Ausländerausweisen nicht mehr vermerkt.